Bugünkü YENİÇAĞ »

İşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeni

»
İşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeni
Sivasspor maçında 87. dakikada kenara alınan Gomis ile Tudor arasında yaşanan gerilimin perde arkası ortaya çıktı.

Çıktığı 3 lig maçında 4 gol atan Befetimbi Gomis, Sivasspor karşılaşmasında 87. dakikada oyundan alınanca hocasına tavır almıştı. Tudor ile Gomis arasında ufak bir gerilim yaşanırken, kısa süreli kriz soyunma odasına tatlıya bağlandı.

Oyuncusuyla yaklaşık 10 dakika birebir görüşme gerçekleştiren Tudor’un, “Çok mücadele ettin, seni alkışlatmak için kenara aldım” dediği öğrenildi. Gomis ise “Atabildiğim kadar gol atmayı hedefliyorum. Son ana kadar bunu kovalamak istiyorum” cevabını verdi. Her şeye rağmen Gomis yanlış bir harekette bulunduğunu da kabul etti. 

‘O iyi bir hoca’

Sivas maçında 6 kez ofsayta düşen Gomis bu konuda da “Gol atma hırsımdan dolayı bazen yerimi kaybedebiliyorum. Bu duruma sonraki maçlarda daha dikkat edeceğim” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fransız forvet, “Tudor çok iyi bir hoca. Önemli bir teknik direktöre sahibiz” yorumunda bulunmuştu. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeniİşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeniKonyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıKonyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıOzan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Beşiktaş'tan Vida açıklamasıBeşiktaş'tan Vida açıklamasıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıKonyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Konyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bittiFloyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bittiBeşiktaş - Bursaspor : 2-1 Maç özetiBeşiktaş - Bursaspor : 2-1 Maç özetiAmedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırıAmedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırıDi Maria Barcelona yolundaDi Maria Barcelona yolunda
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti