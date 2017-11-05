İşte Türkiye'nin en değerli pulu

Osmanlı döneminde 1867'de bastırılan ve günümüze sadece 9 adedi ulaşan orijinal 25 kuruşluk "Duloz Takse" pulunun değeri 80 bin lira.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Pul Tüccarları Derneği Başkanı Arman Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Pulları İsfila Kataloğu'nda yer alan ve 1867'de bastırılan 25 kuruşluk "Duloz Takse"nin en değerli pul olduğunu söyledi. Arıkan, "Bu pulun orijinalinden günümüzde sadece 9 tane kaldı. Bunlardan bir tanesinin değeri 80 bin liradır. TBMM hükümetinin sürşarjladığı Osmanlı postaları el basması pullar nadirdir. Bunların tirajları 25 ile 2 bin 500 adet arasındadır. Osmanlı Amele Pasaport Pulu ise 75 bin liradır." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de çok değerli pul koleksiyonları bulunduğuna işaret eden Arıkan, "Bondi Beraha'nın Türk Pulları Etüdü Koleksiyonu, Orhan Brandt'ın Türk Pulları Etüdü ve Avrupa Uçak Pulları Koleksiyonu, Tevfik Kuyaş'ın Tuğralı Pulları Koleksiyonu, Cemil Filmer'in Avrupa Uçak Koleksiyonu, Timofey Matuhin'in Levant Postaları Koleksiyonu bunlardan bazıları." diye konuştu.

Arıkan, dünyanın önemli pul koleksiyoncuları arasında Franklin Roosevelt, Rothschild Ailesi, Kraliçe Elizabeth, Warren Buffet, John Lennon, Freddie Mercury ve Joseph Hackmey'in bulunduğunu anlattı.

Pul koleksiyonculuğunun büyük bir disiplin gerektirdiğinin altını çizen Arıkan, şunları kaydetti:

"Koleksiyonculuk yapmak isteyenler, pul dükkanlarını gezmek ve görmek zorundadır. Hangi pul, nerede satışa çıkıyor, koleksiyon nasıl genişletilebilir, bu konularda araştırmalar yapmalıdır. İnsan araştırdıkça öğrenir, öğrendikçe pul, tarihin kapılarını aralar. Pullar çok çeşitlidir, bunları da bilmek gerekir. Geleneksel sınıfta ülke pulları bulunuyor. Tematik sınıfında spor, müzik, hayvan, uçak, olimpiyat, gemi, tablo pulları; posta tarihinde muhtelif vilayetleri gösteren posta damgaları ve aerofilateli sınıfında uçak-zeplin pulları ve zarfları yer alıyor."