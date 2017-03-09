işte üniversitelerdeki Suriyeli öğrenci sayısı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye’de 15 bine yakın Suriyeli öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğünü söyledi. Saraç, 400'e yakın Suriyelinin de akademisyen olarak üniversitelerde görev yaptığını açıkladı.

YÖK Başkanlığı tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’ başladı. Hatay Valisi Erdal Ata, MEB Müsteşar Yardımcısı ve Suriyeli öğrenci sayısının çok olduğu 50 üniversitenin rektörüyle, eğitim bursu sağlayan uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı konferansın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye’deki 6-18 yaş grubundaki 1 milyon 300 bini aşkın Suriyeli nüfusun yaklaşık 500 bininin eğitim sistemine dahil edildiğini kaydetti.

OKULLARIMIZDA 186 BİN SURİYELİ VAR

YÖK Başkanı Saraç, "Bunların 186 bini okullarımızda çocuklarımızla beraber, diğerleri ise geçici eğitim merkezlerinde eğitim görmektedir. Bakanlık tüm Suriyeli çocukların okullarımızda kardeşleriyle birlikte eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin temel sorunu olan dil engelini aşabilmek ve onları sisteme dahil edebilmek için bazı üniversitelerimize misyon verildi. Bu çerçevede Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Harran, Mersin, Mustafa Kemal ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinde, yurtdışından öğrenci kabulü çerçevesinde öğretim dili Türkçe veya yabancı dille daha esnek bir şekilde program açabilmeleri için bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Ayrıca bu ülkelerin öğrencileri içinde bulundukları durumdan ötürü denklik almış oldukları eğitim düzeyinin belirlenmesi de dahil, resmi belge teminiyle ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik kolaylaştırıcı bir dizi tedbir de alındı" dedi.

5 BİN SURİYELİ KIZ ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYOR

Üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısının her geçen yıl katlanarak arttığını, bu durumun sevindirici olduğunu kaydeden Saraç, "2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye’deki üniversitelerde 15 bine yakın Suriyeli öğrenci okumakta. Bunların yaklaşık 5 bini kız öğrendi. Ayrıca bu öğrencilerin 2 bine yakını vakıf üniversitelerinde eğitim almaktadır. Bugün ulaşılan öğrenci sayısı üniversitelerimizdeki Suriyeli öğrenci sayısının giderek arttığının göstergesidir. 2014-2015’te 5 bin civarında olan sayı, geçen yıl 10 bine yaklaştı, bu yıl ise 15 bine ulaştı. Bu artan temayül önümüzdeki sene yine de devam edecek. Gururla söylemek istiyorum ki tüm üniversitelerimiz Suriyeli gençlerin eğitimi için çalışmakta. Türkiye haritasının her noktasında eğitim alan öğrencilerimiz mevcut" diye konuştu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ŞAŞIRTTI

Suriyeli öğrencilerin en fazla olduğu üniversiteleri açıklayan Prof.Dr. Saraç, ilk sırada Gaziantep Üniversitesi’nin, ardından İstanbul Üniversitesi’nin geldiğini belirterek 3’üncü sırayı ise şaşırtıcı şekilde Karabük Üniversitesi’nin aldığını bildirdi. Prof.Dr. Saraç konuşmasında şunları söyledi:

400’E YAKIN SURİYELİ AKADEMİSYEN ÜNİVERSETELERDE

"Öğrenci kardeşlerimizin en yoğun olarak bulundukları üniversitelerimiz bin 680 öğrenciyle Gaziantep Üniversitesi, bin öğrenciyle İstanbul Üniversitesi, 927 öğrenciyle Karabük Üniversitesi ve takiben Mersin, Kahramanmaraş Sütçü İmam, İnönü, Çukurova, İstanbul Aydın ve Sakarya Üniversiteleridir. 35 devlet ve 8 vakıf üniversitelerimizin ise 50’nin üzerinde Suriyeli öğrencisi bulunmaktadır. Tüm üniversitelerimizde sayılar gün geçtikçe artmaktadır. Karabük Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısına bir parantez açmak gerekirse, Suriyelilerin yerleşim olarak yoğun olmadığı bölgelerde de öğrenci sayısının yüksek olabildiğini göstermektedir, bu örneği özellikle istihdam ettiği Suriyeli öğretim görevlisi sayısıyla da ilişkili olduğunu ifade edelim. Ayrıca ülkemizde görev yapan Suriyeli öğretim elemanı sayısı 327’si devlet, 65’i vakıf üniversiteleri olmak üzere 392’ye ulaştı. 400’e yakın akademisyen üniversitelerimizde görev yapmakta. Sisteme dahil olan öğrenci ve öğretim elemanı sayıları yükselirken bize emanet olan bu gençlerin ihtiyaçlarını da dikkate alan, ülkemize uyum süreçlerini gözeten, gerektiğinde psikolojik destek ve rehabilitasyon imkanı da sağlayan bir mekanizmayı geliştirmek için buradayız."

Hatay Valisi Erdal Ata ise Hatay’da öğrenim gören Suriyeli öğrenciler ve eğitim merkezleri hakkında bilgiler paylaştı. Ardından da YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal’ın moderatörlüğünde konuya ilişkin uluslararası katılımlı bir panel düzenlendi.