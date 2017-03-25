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İşte WhatsApp'a eklenen 3 yeni özellik

İşte WhatsApp'a eklenen 3 yeni özellik 1
Whatsapp'a sessiz sedasız 3 güncelleme daha geldi. Bu kez bakın Whatsapp'a hangi müthiş özellik eklendi?
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