İşte yeni Galaxy Note 8

Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 8'in özelliklerini düzenlediği tanıtımda duyurdu.

Galaxy Note 8'de yer alacak özellikler arasında çift arka kamera ve şimdiye kadar üretilen en geniş ekranın (6.4 inç) bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Note 8'in pilinin de daha küçük olacağı ifade ediliyor.

İşte Samsung'un New York'ta düzenlediği tanıtımda açıklanan özellikler

Galaxy Note'in detaylarına geçiş yapmadan önce kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 6.3 inç büyüklüğünde Quad HD bir ekrana ve Exynos 8895 yonga

setine ev sahipliği yapan cihaz, Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkıyor.

Galaxy Note 8 özellikleri

Telefonun edge paneli üzerinden tek dokunuşla uygulamları çalıştırmanız mümkün.

6,3 inç'lik ekranın kenarları, bu kez daha sert bir açıyla kavisleniyor.

Renk seçenekleri ise şunlar olacak: Midnight black, orchid grey ve deep sea blue.

Çift kameralardan biri geniş açılı lense sahip. Diğeri ise 2x optik zum destekli telefoto lens.

Note 8, iki kamerasında da optik dengeleme işlevi sunan ilk telefon olma özelliğine sahip.

"Live focus" özelliği sayesinde arka planı bulanıklaştırmanız mümkün.

Fotoğrafı çektikten sonra odağı değiştirmeniz de mümkün.

Kalemi çıkardığınızda telefon düşük güç moduna geçiyor ve hemen yazmaya başlayabiliyorsunuz.

(Bixby modu) Sesli bir komutla kamerayı açıp "yemek modu"na geçiş yapabiliyorsunuz.

"Good night" diyerek gece ışığı filtresini açabiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz.

Samsung Dex sayesinde telefonunuzu klavye, fare ve bir monitöre bağlayıp, PC gibi kullanabiliyorsunuz.

3.300mAh kapasiteli pil hızla şarj olabiliyor.

"Verilerinizi korumak için Knox'u, kurumsal seviyedeki güvenliğimizi sunuyoruz."

Depolama alanı 64GB; microSD slotu var.

Galaxy Note 8 "10nm işlemci" ve 6GB RAM ile geliyor.

Note 8, 15 Eylül'den itibaren mağazalarda olacak. Ön siparişler ise birkaç gün içinde başlayacak.