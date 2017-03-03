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İşte Yurtta Sulh Konseyi

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İşte Yurtta Sulh Konseyi
Savcılık, "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tepsit ettiği 38 sanık için 2988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.

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