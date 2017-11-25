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İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek

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İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e- ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret alanında sağlıklı veri elde edilmesi amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Düzenlemenin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bildirimde bulunmasına yönelik yükümlülük getirdiğine dikkati çeken Tüfenkci, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi.

Tüfenkci, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesine ve değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak düzenlemenin, güvenli olmayan sitelerin denetlenmesi ve sitelerin gerçek sahiplerine ulaşılabilmesi noktasındaki sıkıntıların çözümü açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İSTENMEYEN İLETİLERE 12 MİLYON LİRA CEZA

Tüfenkci, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onayların alınması, onay kayıtlarının saklanması veya reddetme hakkının kullanılması gibi işlemler bu sistem üzerinden yürütülecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek." diye konuştu.

Sistemin oluşturulmasıyla vatandaşların ve işletmelerin ticari elektronik iletilere ilişkin süreçleri tek bir platform üzerinden yönetebileceğine dikkati çeken Tüfenkci, "Elektronik ileti şikayet sistemi verilerine göre bize iletilen 357 bin şikayetin 328 bini SMS, 7 bini e-posta, 21 bini ise sesli aramalarla ilgili. Bu alanda 582 bini bu yıl olmak üzere yaklaşık 12 milyon lira idari para cezası verildi." ifadelerini kullandı.

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