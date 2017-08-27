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İstifa eden ÖSYM Başkanı ilk kez konuştu!

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İstifa eden ÖSYM Başkanı ilk kez konuştu!
İstifa eden ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

ÖSYM, bu seneki sınavda yanlış hesaplama yaptı. Düzeltme için yapılan güncellemeden sonra 1110 adayın kazandığı bölüm değişti, daha önce bir programa yerleşen 1499 öğrenci ise açıkta kaldı. Yani üniversiteyi kazanan tam 1499 öğrenciye “Pardon, kazanamadınız” denildi. Eleştirilerin hedefinde olan ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Demir, sorulara şu cevapları verdi:

- İstifa etmeniz kendi kararınız mıydı?
Tabii.

- Bunu sizden isteyen oldu mu?
Hayır, ben bunun doğru olacağını düşündüm. Bir yere katkı sağlamak bulunmakla da, ayrılmakla da olur.

- Sosyal medyada “Türkiye’de istifa mekanizması yoktu, nasıl oldu da bir bürokrat istifa etti?” diyerek sizi takdir edenler de oldu. Bunlara ne diyorsunuz?
Neden istifa ettiğimi açıkladım. Onun dışında bir şey söylemek yaptığım işin değerini azaltır. “İstifa etti ve üstüne de konuşuyor” denmesini istemiyorum.

- Bundan sonra ne yapacaksınız?
Buraya gelmeden önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin kurucu rektörüydüm. İstifa dilekçesini verdikten sonra ilk iş, üniversitede bana hangi odanın ayrıldığına bakmaya gittim. Üniversiteme dönüp entelektüel dünyamla baş başa kalacağım.

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