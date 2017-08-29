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İstiklal Caddesi için flaş karar

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İstiklal Caddesi için flaş karar
İstiklal Caddesi'ndeki seyyar satıcılar caddedeki inşaat çalışmaları bitene kadar caddede satış yapmayacak.

Belediye kaynaklarında alınan bilgilere göre İstiklal Caddesi’nin altı noktasında çalışma olmasından dolayı hijyen koşulları tam olarak sağlanamadığından İstiklal Caddesi’nin renklerinden kestaneciler, mısırcılar ve simitçiler yerlerinden kaldırıldı. Belediye seyyar satıcılar ile bir toplantı yaparak bu yılın sonuna kadar satış yapmamaları konusunda taraflarla anlaştı. 160 kişiyle yürütülen İstiklal Caddesi yenileme çalışmalarının yıl sonunda bitirilmesi bekleniyor.

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