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İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!

İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
Kütahya'da çekilen, vatandaşların günlük yaşantılarına devam ederken hoparlörden İstiklal Marşı'nı duyunca saygı duruşuna geçmelerinin görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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