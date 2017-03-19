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İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!

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İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
Kütahya'da çekilen, vatandaşların günlük yaşantılarına devam ederken hoparlörden İstiklal Marşı'nı duyunca saygı duruşuna geçmelerinin görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Kütahya'da dün, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı" dolayısıyla hazırlanıp paylaşılan ve halkın hoparlörden çalınan İstiklal Marşı’na saygısını gösteren video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dumlupınar Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı dolayısıyla dün bir video hazırladı.

Üniversite tarafından sosyal medyada paylaşılan klip, "Sevgi Yolu" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı ve Cumartesi Pazarı'nda vatandaşların hiçbir şeyden habersiz görüntüleriyle başlıyor.

Daha sonra belediye hoparlöründen İstiklal Marşı'nın çalınmaya başladığını duyan vatandaşlar birden "saygı duruşu"na geçiyor.

Söz konusu yerlerde bulunan ve İstiklal Marşı'na eşlik eden tüm Kütahyalılar, marş bittiğinde işlerine devam ediyor.

Finalinde, Sevgi Yolu'nun drone ile çekilmiş görüntüsüne yer verilen klip, sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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