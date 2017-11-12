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İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık

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İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık
10 Kasım’da, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için sahilde oluşturulan bayrak kortejinde İstiklal Marşı okunduğu sırada İstiklal Marşı’na aldırış etmeden yürüyüp giden bir kadın tepkilere neden oldu.

İstanbul Kadıköy sahilinde çekildiği öne sürülen bir görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Binlerce kişinin katılımıyla 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için gerçekleştirilen bayrak kortejinde İstiklal Marşı okunduğu sırada büyük bir skandal yaşandı.

Vatandaşların günler öncesinden hazırlanarak Kadıköy’de oluşturduğu korteje ve İstiklal Marşı’na aldırış etmeden yürüyüşüne devam eden kadın tepki çekti.

Etkinliği görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunduğu sırada kortejdeki ve çevredeki insanlar saygı duruşuna geçerek marşa eşlik ederken bir kadının duruma aldırış etmeden yürüyüşüne devam ettiği görünüyor.

O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kişinin de tepkisine neden oldu.

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