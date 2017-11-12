İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık

10 Kasım’da, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için sahilde oluşturulan bayrak kortejinde İstiklal Marşı okunduğu sırada İstiklal Marşı’na aldırış etmeden yürüyüp giden bir kadın tepkilere neden oldu.