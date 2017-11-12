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İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık
İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık
10 Kasım’da, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için sahilde oluşturulan bayrak kortejinde İstiklal Marşı okunduğu sırada İstiklal Marşı’na aldırış etmeden yürüyüp giden bir kadın tepkilere neden oldu.
12 Kasım 2017 Pazar 14:40
Etiketler:
istiklal marşı
,
kadıköy
,
kadın
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