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İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık

İstiklal Marşı’na büyük saygısızlık
10 Kasım’da, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için sahilde oluşturulan bayrak kortejinde İstiklal Marşı okunduğu sırada İstiklal Marşı’na aldırış etmeden yürüyüp giden bir kadın tepkilere neden oldu.
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