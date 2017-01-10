Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!
Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısı, geçen cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Agah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!
Agah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!
Yıldırım: "Bir Ali değil, Bin Ali feda olsun!"
Yıldırım: "Bir Ali değil, Bin Ali feda olsun!"
Adana merkezli bin polisle uyuşturucu operasyonu
Adana merkezli bin polisle uyuşturucu operasyonu
Baykal: "Belki de burada son konuşmamız!"
Baykal: "Belki de burada son konuşmamız!"
Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Bakan Akdağ: Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Meclis'te sahte oy tartışması
Meclis'te sahte oy tartışması
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
Erdoğan: "ABD'ye dost demeye dilim varmıyor"
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Çektiği videolarla ünlü olan vatandaş işten atıldı
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Başbakan Yıldırım, Kürtçe konuştu
Sürmene alev alev!
Sürmene alev alev!
Ömer öğretmen işsiz kaldı
Ömer öğretmen işsiz kaldı
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 01 2017
  • Oylamada skandal görüntüler
  • 10 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti