İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!

Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısı, geçen cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradı.