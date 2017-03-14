Bugünkü YENİÇAĞ »

İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular

»
İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular
Trabzon'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte marşı Arapça okudu.

Trabzon’un Tonya İlçesi’nde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı, Ali Koç Kültürevi’nde gerçekleştirildi. İlçedeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan 17 Şubat Ortaokulu öğrencisi Raife Gücesan’ın marşı okuması ardından, Tonya Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bir grup da, İstiklal Marşı’nı Arapça okudu. İstiklal Marşı’nın Türkçe ve Arapçaya çevrilmiş satırları da sinevizyonla perdeye hem Türkçe, hem de Arapça olarak yansıtıldı. 

İstiklal Marşı'nın Arapça okutulacağı önceden yayınlanan etkinlik programında da yer aldı.

İlgili Haberler
Diyanet'ten, İmam Hatip uyarısıİmam hatip öğretmeninden Kur'an'a büyük saygısızlık
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
S4002ler için Rusya'dan kredi istendiS4002ler için Rusya'dan kredi istendiAvrupa'nın gözü bu seçimdeAvrupa'nın gözü bu seçimdeFETÖ ana davasında flaş gelişme!FETÖ ana davasında flaş gelişme!İstiklal Marşı'nı Arapça okuttularİstiklal Marşı'nı Arapça okuttularCamide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayakCamide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayakKapadokya'da balon kazası! 41 yaralıKapadokya'da balon kazası! 41 yaralıPKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!PKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!Ankara güne kar yağışı ile uyandıAnkara güne kar yağışı ile uyandıYGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklamaYGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklamaMenbiç’te kirli ittifak PKK/YPG ve EsadMenbiç’te kirli ittifak PKK/YPG ve Esad
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti