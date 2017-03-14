İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular

Trabzon'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte marşı Arapça okudu.

Trabzon’un Tonya İlçesi’nde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı, Ali Koç Kültürevi’nde gerçekleştirildi. İlçedeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan 17 Şubat Ortaokulu öğrencisi Raife Gücesan’ın marşı okuması ardından, Tonya Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bir grup da, İstiklal Marşı’nı Arapça okudu. İstiklal Marşı’nın Türkçe ve Arapçaya çevrilmiş satırları da sinevizyonla perdeye hem Türkçe, hem de Arapça olarak yansıtıldı.



İstiklal Marşı'nın Arapça okutulacağı önceden yayınlanan etkinlik programında da yer aldı.