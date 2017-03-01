İstiklal Marşı'nın notaları Moda'da

Kadıköy Belediyesi tarafından, İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün cam kaidesi ölüm yıldönümünde Kadıköy Moda'da bulunan Zeki Üngör sokağına yerleştirildi.

Kadıköy Belediyesi, sokaklara bir dönem Kadıköy'de yaşamış sanatçıların eserlerinden tasarımlar yaparak anısını yaşatıyor. Daha önce Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerini yaşadıkları sokakların kaldırım taşlarına döşeyen belediye bu kez de Osman Zeki Üngör'ün cam kaidesini Zeki Üngör sokağına yerleştirdi. Kaide İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün ölüm yıldönümünde Kadıköy Moda'da bulunan Zeki Üngör sokağına yerleştirildi. Cam kaidede Zeki Üngör'ün keman çalan resmi ve İstiklal Marşı'nın notaları yer alıyor.