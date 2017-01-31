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İstiklal'de yangın paniği

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İstiklal'de yangın paniği
İstiklal Caddesi'nde çatı katında tadilat yapılan bir binadan içinde sinema salonu, restoranlar ve bowling salonunun bulunduğu bir binaya sıçradı. Yangının büyümemesi için caba gösteren 2 kişi dumandan etkilenip baygınlık geçirdi.

Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye sokak üzerinde tadilat halindeki bir binanın çatısında başlayan yangın büyüdü. İstiklal Caddesi üzerinde içinde sinema salonu, restoranları ve bir bowling salonunun bulunduğu binaya sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İTFAİYE 2 KİŞİYİ DUMANLARIN İÇİNDEN ALDI

Bu sırada kendi çabalarıyla alevleri durdurmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi ve baygınlık geçirdi. Bu kişileri itfaiye ekipleri kurtardı ve binadan çıkardı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü.

3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından dışarıya çıkan itfaiye erlerinin bitkin düştükleri görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. araştırılıyor.

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