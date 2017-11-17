İstiklal'de yeşil zemin tartışması

İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay raylarının altına yeşil plastik zemin döşendi. Tepkilere neden olan uygulama sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen yenileme çalışmaları devam ediyor.



Caddedeki altyapı düzenlemesinin ardından Nostaljik Tramvay Hattı'nın yenilenmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bugün yapılan çalışmalarda tramvay hattının 650 metrelik kısmına yeşil plastik zemin döşendi. Hat için bu malzemenin seçilmesi sosyal medyada konuşuldu. Çekilen fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Çok sayıda vatandaş duruma tepki göstererek İstiklal Caddesinin ağaçlı olduğu günleri hatırlattı.