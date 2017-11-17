Bugünkü YENİÇAĞ »

İstiklal'de yeşil zemin tartışması

»
İstiklal'de yeşil zemin tartışması
İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay raylarının altına yeşil plastik zemin döşendi. Tepkilere neden olan uygulama sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen yenileme çalışmaları devam ediyor.

Caddedeki altyapı düzenlemesinin ardından Nostaljik Tramvay Hattı'nın yenilenmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Bugün yapılan çalışmalarda tramvay hattının 650 metrelik kısmına yeşil plastik zemin döşendi. Hat için bu malzemenin seçilmesi sosyal medyada konuşuldu. Çekilen fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Çok sayıda vatandaş duruma tepki göstererek İstiklal Caddesinin ağaçlı olduğu günleri hatırlattı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kayseri'de yakalanan IŞİD'in canisinden şok itiraflar!Kayseri'de yakalanan IŞİD'in canisinden şok itiraflar!Ağrı'da 5 terörist öldürüldüAğrı'da 5 terörist öldürüldüİstiklal'de yeşil zemin tartışmasıİstiklal'de yeşil zemin tartışmasıMeral Akşener'den canlı yayında Reza Zarrab açıklamasıMeral Akşener'den canlı yayında Reza Zarrab açıklamasıHaliç kenarına skandal imar izniHaliç kenarına skandal imar izniSarıyer'de polise ateş açıldıSarıyer'de polise ateş açıldıMarmara Üniversitesi’nde FETÖ operasyonuMarmara Üniversitesi’nde FETÖ operasyonuDiyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktıDiyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktıYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 11 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti