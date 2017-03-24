İstismarcı okul müdürü aileleri öğütlemiş

İzmir'in Konak ilçesinde, çocuklarla evinde cinsel taciz ve cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan Hüseyin E. suçunu kabul etti. Mahkemede ise ailelere, 'Çocuklarınızı iyi takip edin' diye öğüt verdi.

Mahallede oturan bir kişi, bekar olan ve yalnız yaşayan hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 33 yaşındaki Hüseyin E.'nin evine girip çıkan 10-15 yaşındaki erkek çocukların olmasından şüphelendi. Şüpheleri üzerine evden çıkan erkek çocuğu H.Y.'yi durduran adam, konuştuklarında H.Y., Hüseyin E. tarafından taciz edildiğini söyledi.

Evden çıkan diğer mağdur çocuklar Ş.A., E.Ş., aynı şekilde taciz ve zorla ilişkiye girdiklerini söylemeleri üzerine durumu polise bildirdi. Polis tarafından yakalanan Hüseyin E., emniyetteki ifadesinde, aynı mahallede oturan 10 yaşındaki Ş.A.'yı çeşitli bahanelerle kandırdığını ve tacizde bulunduğunu ifade etti. Hüseyin E., özellikle cinsel arzusunun 12-13 yaşındaki erkek çocuklara karşı olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki sorgulamasından sonra mahkemeye sevk edilen Hüseyin E. tutuklandı.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ, AİLELERE ÖĞÜT VERDİ!

'Çocuğun cinsel istismarı', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Çocuğun hile ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Hüseyin E., İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. İlk duruşmaya; mağdur olan erkek çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede ifade vermeyeceğini söyleyen sanık Hüseyin E., "Bu çocuklar dışında başka mağdur çocuk yoktur. İddianamede belirtilen olaylar doğrudur. Ancak başka ayrıntılı bir şey anlatmak istemiyorum. Benim emniyette belirttiğim gibi bu konuda bir rahatsızlığım vardır. Rahatsızlığım konusunda da bugüne kadar bir doktora da gitmedim. Tedavi olmadım. Maddi durumum iyi olmadığı içinde bugüne kadar evlenmedim. Bu istismar davaları ile veya eğilimim ile evlenmememin ilgisi yoktur. Ben mağdurlardan son zamanlarda uzak kalmaya çalıştım. Ancak onlar kapıyı kırıp içeri giriyorlardı. Aileler çocuklarını çok iyi takip etsinler. Yoksa başlarına kötü şeyler geliyor. Daha fazla savunma yapmak istemiyorum" diye konuştu.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Sanığın avukatı, müvekkilinin akli dengesini yerinde olmadığını ve bu konuda rapor alınmasını istedi. Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti bu talebi yerinde görmeyip, sanık Hüseyin E., ilk duruşmada eylemlerinden dolayı toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdı.