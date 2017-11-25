İşverene asgari ücret desteği kalkıyor!

Maliye Bakanı Ağbal, işverene asgari ücret desteğinin 2018'de uygulanmayacağını açıkladı.

İşverenler tarafından merakla beklenen asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği konusunda hükümetten net bir açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesinde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsünün bulunmadığını ifade ederek, 2017 yılındaki dönemlere ilişkin muhtemelen gelecek yılın ocak, şubat, mart aylarında yapılacak destekleme ödeme ödeneğini 2018 yılı bütçesine koyduklarını dile getirdi.

Ağbal, 2016 yılında asgari ücret artışını yaptıktan sonra bu destek ödemesini geçici olarak bir defalığına getirdiklerini, daha sonra bunu ikinci kez uzattıklarını hatırlatarak, "Bu sene bunun geçici bir tedbir olduğunu düşünerek bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bir ödenek ayrıca koymadık ama hiç ödenek konulmadığı şeklinde bir açıklama yapılmış ama bu açıklama doğru değil, 2017'den kalan ödemeleri yapacağız." şeklinde konuştu.

İşverene çalıştırdığı işçi başına hükümet tarafından 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu.