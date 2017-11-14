İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu

İtalya'nın İsveç'e yenilerek 2018 Dünya Kupası'nda saf dışı kalmasının ardından efsane isim Buffon gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar İzlanda yenilgisi sonrası gülen Arda Turanı yeniden akıllara getirdi.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu ikinci maçında İtalya, konuğu İsveç’le 0-0 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İtalya, 60 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nın dışında kaldı. İtalya’da Buffon gözyaşları içinde milli takımı bıraktığını açıkladı.

“MİLLİ TAKIMI BIRAKIYORUM”

Daha önce 2018 Dünya Kupası ile milli takıma veda edeceğini açıklayan Buffon, İsveç’e elenilmesinin ardından zorunlu olarak erken veda etti. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan yıldız kaleci; ”Kendim için değil ama İtalyan futbolu adına çok üzgünüm. Ülkemiz adına çok şey ifade eden bir konuda başarısız olduk. Bunları nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama milli takımı bırakıyorum. Burada herkes eşit derecede suçlu. Bir günah keçisi aramamalıyız. Birlikte kazandık, birlikte kaybettik” dedi.

ARDA TURAN YENİDEN GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin İzlanda'ya yenildiği maçta oyundan çıkarken ıslıklanmasına gülen Arda Turan yeniden gündem oldu. Arda'nın yedek kulübesinde güldüğü görüntüler uzun süre eleştirilmiş vatandaşların de tepkisine neden olmuştu.