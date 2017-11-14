Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu

İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
2018 Dünya Kupası Play Off maçında İsveç'e elenen İtalya'da efsane isim Buffon gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Futbol dünyası o anları konuşuyor
Futbol dünyası o anları konuşuyor
Evra'dan taraftara tekme!
Evra'dan taraftara tekme!
Beşiktaşlı Tolgay Arslan o sözleriyle sosyal medyayı salladı
Beşiktaşlı Tolgay Arslan o sözleriyle sosyal medyayı salladı
Ergin Keleş'in sözleri ayakta alkışlandı!
Ergin Keleş'in sözleri ayakta alkışlandı!
Derbi günü metroda skandal görüntüler!
Derbi günü metroda skandal görüntüler!
İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı
Binali Yıldırım İngilizce röportaj verdi sosyal medya yıkıldı
Irak-İran sınırında deprem
Irak-İran sınırında deprem
İYİ Parti'nin Genel Merkez binası İzmir Marşı ve Fatihalarla açıldı
İYİ Parti'nin Genel Merkez binası İzmir Marşı ve Fatihalarla açıldı
Meral Akşener: Baraj kaygımız yok, yola çıktığımızda erken seçim gelecek
Meral Akşener: Baraj kaygımız yok, yola çıktığımızda erken seçim gelecek
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti