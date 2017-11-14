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İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
İtalya yenildi Buffon gözyaşlarına boğuldu
2018 Dünya Kupası Play Off maçında İsveç'e elenen İtalya'da efsane isim Buffon gözyaşlarına hakim olamadı.
14 Kasım 2017 Salı 09:36
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.