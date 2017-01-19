Bugünkü YENİÇAĞ »

İtalya’da çığ faciası

»
İtalya’da çığ faciası
İtalya’nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Reuters, İtalyan medyasına dayandırdığı haberinde, çığ altında kalan otelde 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların artmasından korkulduğunu açıkladı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İtalya’da çığ faciasıİtalya’da çığ faciasıBaşkonsolosluğumuza hain saldırı!Başkonsolosluğumuza hain saldırı!Bakü Katilamı 27. yılında anılıyorBakü Katilamı 27. yılında anılıyorABD'nin tehlikeli Kürt oyunuABD'nin tehlikeli Kürt oyunuPKK'nın 'SDG' oyunu!PKK'nın 'SDG' oyunu!CIA belgeleri internet erişimine açıldıCIA belgeleri internet erişimine açıldıAP'nin yeni başkanı Tajani olduAP'nin yeni başkanı Tajani olduPYD Amerika'da temsilcilik açıyorPYD Amerika'da temsilcilik açıyorO hatası çok konuşuldu!O hatası çok konuşuldu!ABD istihbaratı Rus diplomatı kendi tarafına çekmeye çalıştıABD istihbaratı Rus diplomatı kendi tarafına çekmeye çalıştı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti