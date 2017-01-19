İtalya’da çığ faciası

İtalya’nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Reuters, İtalyan medyasına dayandırdığı haberinde, çığ altında kalan otelde 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların artmasından korkulduğunu açıkladı.