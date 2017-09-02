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İtirafçı hakim, ByLock'u anlattı

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İtirafçı hakim, ByLock'u anlattı
rzurum'da görülen FETÖ davasında itirafçı olan bir gizli tanık ByLock'u nasıl kullandığını ve kim tarafından telefonuna yüklendiğini anlattı.

Erzurum'da FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik açılan davaların iddianamesinde birçok gizli tanığın ifadesine yer verildi. Örgütün deşifresi, yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgiler veren gizli tanıkların ifadeleri dosyalarda delil oldu. Gizli tanık olan eski hakim 'Atmaca' örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. 15 Ağustos 2016'da ifadesi alınan gizli tanık 'Atmaca' ByLock programı ile ilgili şunları anlattı:

"Yeni telefon almamız istendi. 'Niye?' diye sorduğumda 'Ya bir program indireceğim, artık buradan haberleşeceğiz' dedi. Ben kendisine 'Nasıl bir program?' diye sorduğumda 'messenger' gibi bir program olduğunu söyledi. Hatta ben paramın olmadığını söyledim.O da 'Ya sen al, ben sana borç veririm' dedi. İkimizi bir telefoncuya götürdü. Ben bir marka, Sadi Çetin ise başka bir marka cep telefonu aldı. Yasin Güzel bizim telefonlarımızı elimizden aldı. Bir program indirdi. Programa baktığımda üzerinde ByLock yazıyordu. Bana bir isim ve şifre verdi. Bana 'Artık buradan mesajlaşacağız' dedi. Kendisine 'Abi ben ceza hakimiyim, bu kadar gizli kapaklı ne var, neyi kimden saklıyoruz? Bu şekilde örgüt mensupları haberleşir' dedim. O da bana '17-25 Aralık'tan sonra daha çok tedbirli olmalıyız, bu nedenle bu programı kuruyorum' dedi. Programı bana ve Sadi'nin telefonuna kurdu. Biz yanından ayrıldık. Bir iki defa buradan bana mesaj attı. Attığı mesajlar HSYK seçimleri ile ilgiliydi. Bu mesajda Yeşim Sayıldı ve şimdi hatırlayamadığım dört isim vardı. Ben yaklaşık yirmi gün sonra kendisini arayıp abi ben bu programı sildim. 'Buradan mesaj atma' dedim. Hatta telefonumu resetledim."

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