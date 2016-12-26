"İtirafları önemli olan hakim, savcıların meslekte tutulmalarını..."

HSYK Başkanvekili: Çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız.

Star gazetesinden Lütfi Kaplan'ın haberi şöyle:

FETÖ soruşturması kapsamında bugüne kadar 200 hakim ve savcının “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak için başvurduğu, bunların ise sadece 27’sinin gerekli bilgileri vererek tahliye edildikleri belirlendi. Dünyadaki benzerlerine oranla farklı bir örgütlenme ve hareket kabiliyetine sahip FETÖ’nün çökertilmesinde itirafçılar önemli rol oynadı. Ancak kamuoyunda lanse edildiği gibi “herkesin bildiği şeyleri söyleyenler de tahliye oluyor” şeklindeki bir değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre; örgütün en çok yuvalandığı yargıda şu ana kadar 200 hakim ve savcının itirafçı olmak için başvurduğu belirlendi. Bu başvurulardan sadece 27’sinin tahliye ile sonuçlandığı ifade edildi. 15 tanesinin beyanları yeterli görülmediğinden tahliye edilmedi. Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK 1.Daire Başkanı İbrahim Okur, etkin pişmanlık için başvuruda bulunan önemli isimler arasında yer aldı.



AÇIĞA ALINDILAR



Örgütün çözülmesi ve itirafların çoğalması için tahliye seçeneğinin bir strateji olarak uygulandığı ifade edilirken, "tahliyenin beraat kararı" olmadığının altı çizildi. İtirafların soruşturmalarda önemli bir delil olduğuna dikkat çeken yargı mensupları, "tahliye edilen FETÖ üyelerinin verdikleri bilgiler ve isimler ‘geçerli ve hukuki ispat aracı ve delil olma’ anlamında çok önemlidir. Zira bu itiraflara dayalı olarak yaklaşık 1400 civarında hakim savcının FETÖ üyeliği kendi ağızlarından tescillenmiştir" bilgisini verdi.

FETÖ’cü yargı üyelerinin etkin pişmanlık başvurularının HSYK’nın bilgisi ile kabul edildiği öğrenildi. Hakim ve savcıların itiraflarının önemi “Dünyada hiçbir klasik terör örgütüne benzemeyen bu yapının hakim ve savcılarının terör örgütü üyesi olduğunu teknik anlamda hukuki delillerle ispatlamak dünyanın en zor işlerinden biridir” diye belirtildi.

HSYK BAŞKANVEKİLİ: MESLEKTE TUTABİLİRİZ

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, daha önce basına yaptığı açıklamada örgütün ancak itiraflarla çökertileceğini, bu nedenle itirafların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ardından şöyle devam etti: “İtirafları çok daha yararlı, çok daha önemli olan hakim, savcıların meslekte tutulmalarını dahi genel kurulda tartışacağız. Çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu. Cezada büyük indirim söz konusu. O nedenle biz genellikle etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarını öneriyoruz.”