İtirafname!..

Bir adet "Başbakan" azledildi... Parlamenter sistem terk edildi... Cumhurbaşkanı partili oldu... İktidar partisinin Genel Başkanlığına oturdu... Ve nihayet AKP'de olağan kongre süreci başlayabildi.

"Metal yorgunluğu" ve "profesyonel deformasyon"dan kurtulmak için AKP teşkilatlarına ince ayar verilmiş. Hem de ne ayar!.. "Teşkilatlara ihale ve akraba ayarı." AKP teşkilat başkanlığı, hazırladığı kongre rehberini tüm teşkilatlara göndermiş;

Adaylarla ilgili kriterler:

Madde 1- İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan adaylar arasında seçim yapılacak.

Madde 2- Aynı şekilde özel veya tüzel ticari kişilikler aracılığıyla kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisinde bulunanlar yönetimlerde görev almayacak.

Madde 3- Delegelerin dağılımı ilçenin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısına uygun olacak. Delegelerin ilçe başkanı ve yönetimleriyle akrabalık, yandaşlık ve hemşerilik gibi mensubiyeti ön plana çıkmayacak.

Yahu bu olacak iş mi?.. Bu sayılan maddelerin hepsi AKP'nin önce kuruluş sonra var oluş sonra da hayatiyetinin devamı ilkelerine aykırı. Acından mı öldüreceksiniz adamları?.. Eğer, illa da olacak diye dayatırlarsa -ki hiç inandırıcı bulmam- adam çıkıp bağırmaz mı; "Siz o zaman bu işlere önce saray kadrosundan, sonra Bakanlar Kurulu'ndan, sonra AKP Genel Merkezi'nden sonra da Meclis grubundan başlayın. Ha!.. Bir ara Ankara'nın Hamamönü semti ile 'level'lı AVM'lerinize uğrayın. Çukurambar'dan da geçmezseniz hatırım kalır!..Yapın, yapabiliyorsanız da görelim. Bize de en son ayar verin" diye.

AKP'nin kongre rehberi koskocaman bir itirafnamedir!.. Bugüne kadar nasıl geldikleri, kurdukları siyasi düzenin itirafıdır... Devleti yağma, soyma düzenin itirafıdır... Eş -dost, akrabaları kalkındırma düzeninin itirafıdır... Kayırmacılığın itirafıdır... Haksızlığın itirafıdır...Yetim malına dokunmanın itirafıdır... "Benden olmayana yaşam hakkı tanımam"ın itirafıdır.. Siyasetin nasıl kirletildiğinin itirafıdır... Para ile sürdürülen kokuşmuşluğun itirafıdır... Çürüklüğün, çürümüşlüğün yazılı itirafıdır...

Bundan sonra, soyadlarından iz sürüp "Hangi muhterem AKP'linin hangi akrabası, hangi yakını, nerede makam sahibi olmuş, nereye Büyükelçi atanmış, nereye Genel Müdür, Müsteşar, Daire Başkanı olmuş, hangi ballı ihalenin üstüne konmuş"u belgeleriyle araştırmaya gerek var mı?... Gemicikler için düşünmeye... Barzani'den neden gurur duyulduğuna anlam vermemeye... Merkel'le en yüksek perdeden kapışılmasına rağmen neden Siemens ortaklığına en baba ihalenin verilebildiğine... Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının hala ABD'de tutuklu olmasına rağmen kimsenin neden kılını bile kıpırdatmadığını araştırmaya... TMSF bünyesine alınan bine yakın şirketin geleceğine... Askeri ihalelerin kimlere gittiğine... FETÖ'cülükleri kapı gibi belgeli belediye başkanlarının nasıl hala pişkin pişkin koltuklarında oturtulduğuna... Hayır, yok!.. Alsana kapı gibi belge; AKP Kongre rehberi. Yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi.

Ama ne der "ulema"?.. "Yerseniz yoğurt. Yok yemem derseniz gidin gargara yapın!"

AKP'nin kongre rehberi, Bursa değil yerse pazarında görücüye çıktı...

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Güncellenen diğer bir itirafnameye gelince...

Komedi filmi gibi!.. AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan, "yeni devlet kuruyoruz" dedi. Vaay efendim!. Nasıl söylermiş? Ne tepkiler... Ne tepkiler... Breh breh!..

Şehitler kelle... Otur!..

Sayın Öcalan... Otur!..

Oslo süreci... Otur!..

Habur süreci... Otur!..

Çözüm süreci... Otur!..

"Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası sona erdi" desinler... Otur!..

Dolmabahçe mutabakatı... Otur!..

Milli Bayramlar kaldırıldı... Otur!..

Milli Eğitim ENSAR'a teslim edildi... Otur!..

Milli varlıklar Araplara peşkeş çekildi... Otur!.

Atatürk'ün posterleri Meclis'ten bile indirildi... Otur!..

Atatürk'ün ismi, statlardan kazındı... Otur!..

Atatürk müfredattan çıkarıldı... Otur!..

Anıtkabir iskana açıldı... Otur!..

Ege'de adalarımız Yunan işgalinde... Otur!..

Lozan'a sövsünler... Otur!..

"Ananı da al git"... Otur!..

"Gavat"... Otur!..

16 Nisan'da Üsküdar'ı geçtiler... Otur!..

Yan gel yat da yat...

Vay efendim!.. Ayhan Oğan hangi cesaretle edebilirmiş bu lafları...

İşin sırrı Olin'de değil. AKP kongre rehberinde!...