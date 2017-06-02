İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyor

İTÜ, yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayından oluşan Nadir Eserler Koleksiyonu, dijital ortama aktarılıyor.

Tarihi, Sultan III. Mustafa'nın saltanatı döneminde 1773'te kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'a dayanan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, mühendislik ve teknik sahada sahibi bulunduğu yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayından oluşan Nadir Eserler Koleksiyonu, dijital ortama aktarılıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, nadir eserlerin dijital haline, İTÜ kütüphanesinden ulaşabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 17, 18, 19 ve 20. yüzyıla ait yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayını barındıran nadide eserler arşivini, uzun uğraşlar sonunda dijital ortama almaya başladıklarını kaydetti.