Bugünkü YENİÇAĞ »

İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyor

»
İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyor
İTÜ, yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayından oluşan Nadir Eserler Koleksiyonu, dijital ortama aktarılıyor.

Tarihi, Sultan III. Mustafa'nın saltanatı döneminde 1773'te kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'a dayanan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, mühendislik ve teknik sahada sahibi bulunduğu yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayından oluşan Nadir Eserler Koleksiyonu, dijital ortama aktarılıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, nadir eserlerin dijital haline, İTÜ kütüphanesinden ulaşabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 17, 18, 19 ve 20. yüzyıla ait yaklaşık 6 bin kitap ile süreli yayını barındıran nadide eserler arşivini, uzun uğraşlar sonunda dijital ortama almaya başladıklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyorİTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyorManisalıların kabadayı 'Kaynana'sıManisalıların kabadayı 'Kaynana'sıYazarlığa ilk adımı attılarYazarlığa ilk adımı attılar13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildi13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildiSevgiyi En İyi Anlatan Kareler SeçildiSevgiyi En İyi Anlatan Kareler SeçildiMinik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtıMinik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtıMüzeyi isimleriyle keşfettilerMüzeyi isimleriyle keşfettiler'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları' sergilendi'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları' sergilendiÖzpolat Son Yolculuğuna UğurlandıÖzpolat Son Yolculuğuna UğurlandıTürk caz sanatçıları Kosovalıları büyülediTürk caz sanatçıları Kosovalıları büyüledi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti