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Ivanka Trump, o Tük'ün isminin dünyaya duyurdu

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Ivanka Trump, o Tük'ün isminin dünyaya duyurdu
Donald Trump’ın kızı Ivanka, UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu.

Ivanka Trump, dün Twitter hesabından BM kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UnWomen’ın  girişimiyle Şoför olarak çalışan Aslantaş’ın hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı.,

Ivanka’nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.

Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı meslektaşlarının kendi aralarında kaza yapacağını ya da kısa sürede işi bırakacağını konuştuğunu ifade eden Pelin Aslantaş, sonunda onların da kendisinin iyi sürücü olduğuna inandıklarını ve mesleğini bırakmayı düşünmediğini söylüyordu.

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