İyi ama nasıl

Başbakan Binali Yıldırım, "İki ya da üç aya kalmaz ekonomi rayına girecek. Yatırımı önemsiyoruz. Vatandaşın desteği çok önemli. 2017 yatırımların yoğunlaştığı bir yıl olacak'' diyor.

Her Başbakan ve her hükümet üyesi, ekonomide beklentileri olumlu yönetmek ister. Bunun için de gelecekle ilgili olumlu konuşmak zorundadır. Zira ekonomide gidişatı beklentiler de etkiler.

Başbakanın böyle söylerken, reel sektör 2017 yılına farklı bakıyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Aralık 2016 Sektörel Güven Endekslerini açıkladı.

Hizmet sektörü

TÜİK'in hizmet sektörü faaliyetleri içinde, taşımacılık, depolama, konaklama , yiyecek, yayıncılık, reklamcılık, kiralama ve bilgi hizmetleri yer alıyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü aralık ayı güven endeksi geçen sene aynı aya göre yüzde 5.76 ve bu sene kasım ayına göre yüzde 3.6 oranında azaldı.

Gelecek üç ay için hizmetlere olan talep beklentisi, geçen sene aynı aya göre yüzde 7.26 ve kasım ayına göre yüzde 4.7 oranında azaldı.

Son üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı geçen seneye göre yüzde 4.97 azaldı ve fakat kasım ayına göre yüzde 1.6 oranında arttı.

2017 yılına hizmet sektörü moralsiz giriyor. Ayrıca son üç ayda Hizmet sektörünün iş durumunda kötüleşme var. Önümüzdeki üç ay içinde de Hizmet sektörüne olan talebinde düşmesi bekleniyor. Ayrıca son üç ayda da çalışan sayısında geçen seneye göre azalma var.

Perakende ticaret sektörü

TÜİK, perakende ticaret sektörü faaliyet bölümleri, perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımını kapsıyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü Güven endeksi, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.39 oranında azaldı, bu sene kasım ayına göre de, yüzde 1 oranında arttı.

Gelecek üç ay için iş hacmi ve satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.83 oranında azalırken, kasım ayına göre yüzde 5.40 oranında arttı.

Gelecek üç ay için toplam çalışan sayısı beklentisi, Geçen sene aynı aya göre yüzde 4 .74 oranında ve Kasım ayına göre de yüzde 2.35 oranında azaldı.

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi geçen seneye göre düşmüş, ancak son bir ayda yüzde 1 artmıştır. Bunun nedeni yılın son ayında amortisman ayırmak için firmaların otomobil alımını bu aya yığmasıdır. Aynı gidişat iş hacmi ve satışlara da yansımıştır. İş hacmi ve satışlar geçen seneye göre son üç aylık dönemde düşmüş ve daha da kötüsü önümüzdeki üç ayda çalışanların sayısında da düşme olacağı beklentisi oluşmuştur. Yani sektör işçi çıkaracaktır.

İnşaat sektörü

Aralık ayı mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi , geçen sene aralık ayına göre yüzde 1.56 azaldı, kasım ayına göre yüzde 0.53 oranında arttı.

Son üç aylık dönemde inşaat faaliyetleri, geçen senenin aralık ayına göre yüzde 11.28 ve bir önceki aya göre de yüzde 4.20 oranında azaldı.

Toplam çalışan sayısı beklentisi, geçen sene aralık ayına göre yüzde 12.70 oranında azalırken, bu sene kasım ayına göre yüzde 3.95 oranında arttı.

İnşaat sektöründe de bu kadar teşvik verilmesine ve Hükümet tarafından destelenmesine rağmen güvenin düştüğü ve 2017 için faaliyetlerin düşeceği yönünde bir beklenti oluştuğu görülüyor.

Özet olarak reel sektörün 2017 beklentisi, başbakanın tersi yönündedir.

Ekonominin iyileşmesinde vatandaşın desteği nasıl olacak? Çok anlaşılır değil... Eğer yatırım ortamı ve güven ortamı olursa, vatandaş neden yatırım yapmasın, neden kazancını kaçırsın? Öte yandan işsiz kalan vatandaş ekonomiye ve gidişata nasıl bir destek verebilir?

Özet olarak, Başbakanın söylediği keşke gerçekleşse... Fakat niyetle olmuyor... Eğer Başbakan beklentileri olumlu etkilemek istiyorsa iyileşmenin şifrelerini de vermelidir.