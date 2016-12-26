İyi de neden imam hatip

İmam hatip okullarını ilk kim açtı sorusunun sağlıklı cevabını bulamadım. Atatürk açtı diyen de çıktı, İnönü açtı diyen de...

1924 yılına gidersek tohumun o tarihte atıldığı ortaya çıkıyor. Aydın din adamı yetiştirmek amacıyla Tevhid-i Tedrisat Yasası'na dayanılarak imamlık ve hatiplik olmak kaydıyla ayrı okullar açıldı... Kısa süre sonra da farklı amacı olan iki okul birleştirilerek imam hatip okulu oluşturuldu...

O gün bugün bu okullardan binlerce öğrenci mezun oldu. Kimi Diyanet'te görev aldı, kimi yüksek tahsilini başka alanlarda sürdürerek değişik meslek gruplarına intisap etti...

* * *

Yakın siyasal tarihimizi incelerseniz, hemen her iktidarın imam hatip kavramını oy toplamak amacıyla kullanmaya kalktığını görürsünüz...

İşte AKP...

Dün rahmetli Erbakan'ın cephesinde nefer iken bugün AKP cephesinde komutanlık yapanlar da imam hatip mezunu olarak, bu okulda yetişip gelenlerden medet umuyor ve devletin her makamını onlara veriyorlar...

Bu dayanışma bana masonları, mülkiyelileri ve Galatasaraylıları hatırlatıyor. Beraber olmak ve el ele vermek bu gruplarda âdeta gelenektir ve bu geleneği de bozmak kimsenin harcı değildir...

* * *

Devletin makamlarına imam hatipli atanmasını engelleyebiliyor muyuz?

Mümkün değil!

Siyasal irade, iki üç nedenden dolayı bu seçimi yapmaktadır...

Bunlardan birincisi ahlâk, ikincisi sadakat, üçüncüsü de emre itaattir. Bu özellikleri, imam hatipli tartışmasız benimser...

Bu üçü de, imam hatibi siyasal iradenin nazarında ön plana çıkarıyor. Ancak kendilerine yakın fakat imam hatip olmayanları da devlete taşıyorlar. İmam hatibin işte bu tarafı hem çirkin, hem kolonileşme olduğu için de tehlikeli...

* * *

İblisin cemaati de böyle değil miydi...

Bugün onları devletten ayıklamayı bir türlü bitiremiyoruz...

Yarın böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamız söz konusu olursa...

Olmaz demeyin, olmaz olmaz!

* * *

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, seçim bölgesindeki bir okulun açılışında konuşurken "Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım" dedi.

Doğru, lâzım ama neden ille de imam hatip?

Bakana göre muasır medeniyet seviyesine imam hatiple yükselecekmişiz...

Bu halimizle mi....

Çağdaş giyinmeyen, kafasını ve gönlünü çağdaş değerlerle doldurmayan, çağdaş hayat şeklini seçmeyen, kadını köle gibi gören, İslam'ın bütün güzelliklerini kafasına göre yorumlayan, haddi olmadığı halde fetvalar veren, insanları "bizden-bizden değil" diye ayıran imam hatipliden ülkeye ne hayır gelir?

Gelmiyor; klasik imam hatiplinin ilk yaptığı iş de çağdaş, ahlâklı, edepli, imanlı ve inancına uygun yaşayan imam hatipliyi dışlamak oluyor. Böylelerine devlet makamlarını açmıyorlar...

Unutmadan; imam hatipe karşı değiliz, düşman hiç değiliz. Yalnız, siyasal irade etrafında kurulan imam hatip bağı yarın yeni bir cemaat ve cemaatçilik anlayışını getirir endişesindeyiz...

Hepsi bu!

DERKENAR

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Öyle imam hatipli var ki Allah diyor ama Allah'tan zerre kadar korkmuyor. Korksa 9 kilo uyuşturucuyla yakalanır mı, hırsızlık yapar mı, tâcizci olur mu, ırza geçer mi... Camiye yardım paralarını cebe indirir mi, insanı öldürür mü... Bazıları, bunları üstlenenleri eleştiriyoruz diye bize kızacaklarına cürüm işleyenlerin nasıl imam hatipli olduklarını ve olmamaları gerektiğini anlatsınlar.

Suç makinesi haline gelenlere, harbi ve hasbi imam hatipliler de tepki koymalı.

Kalinka, Katyuşa, Ave Maria...

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Rus askeri korosu artık yok, düşen uçakta hepsi öldü. Koro yeniden oluşturulacak ama bunun için en az üç yıl gerekiyor...

Birkaç gazetemize ait internet kanalı haberi "Kızıl Ordu Korosu uçak kazasında yok oldu" ya da benzeri cümleler kullanarak verdi. Oysa koro için uzun zamandır kimse "Kızıl Ordu Korosu" demiyordu. Koronun adı "Rus Silahlı Kuvvetler Korosu" idi...

Bugün, ünlü sanat yönetmeni Aleksandrov'un korosu diye de anılan koro 1928 yılında kurulmuş. Tamamı erkek, ayrıca dansçıları da var.

Koro, ülkemize de birkaç defa geldi ve konser verdi. Kalinka, Katyuşa, Ave Maria gibi dünyada da çok sevilen parçaları seslendirdiler. Tarkan'ın Şıkıdım Şıkıdım adlı parçasını da...

* * *

Düşen uçak Rus imalatı Tupolev tipi bir uçaktı. Rus havayolları iç ve dış uçuşları bu uçaklarla yapıyor. Düşen TU-154 Tupolev için uluslararası havacılık dairesi "Güvenli değil" raporu vermişti...

O rapor bugüne kadar dikkate alınmadı. Rusya'da her Tupolev havalanırken insanların heyecan ve korkudan yürekleri ağızlarına geliyor...

ANLAMLI SÖZLER

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DÜŞÜNMEYEN insan bilmeden lider yaratır - (H.C. YALÇIN)