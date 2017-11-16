İYİ Parti çıtayı “yüksek” tuttu hedef 5 milyon üye

İYİ Parti’nin TBMM başkan adayı Yusuf Halaçoğlu, 10 lira gibi sembolik bir ücretle partiye üye olunabileceğini ve hedeflerinin 5 milyon üye olduğunu söyledi.

İddialı hedeflerle yola çıkan İYİ Parti, üye hedefini de yüksek tuttu. İYİ Parti'nin TBMM Başkan Adayı olan Yusuf Halaçoğlu, 5 milyon üye hedeflediklerini söyledi. Parti yönetimi, üyeliği özendirmek için 10 lira gibi sembolik bir üyelik ücreti almayı planlıyor. Şaibeli isimlerin parti kademelerine girmesini engellemek için ise herhangi bir partinin “yönetim” kademelerinden istifa etmiş isimler ilk aşamada üye yapılmayacak.

İyi Parti'ye kamuoyundan büyük “ilgi” olduğu yorumları yapılsa da, bunun ne kadarının partiye “oy olarak döneceği” en erken 2019 yerel seçimlerinde görüleceğinden, parti yönetimi, partinin üye sayısını mümkün olduğunca yüksek tutma hesabı yapıyor. Henüz kurucu yöneticilerin işbaşında olduğu partide, hızla Olağan Kongre'ye gidilmesi planlanıyor. Bunun içinde kurucu il/ilçe örgütlenmesi tamamlandıktan sonra, üye kaydına başlanması planlanıyor. Parti kaynakları Ocak ayı sonundan itibaren üye kayıtlarına başlanabileceğini ifade ediyorlar. “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” ile yola çıkan Akşener, parlamentoda grubu olmadığı için, en az 100 bin imza ile aday gösterilebilecek. Parti yönetimi bu durumu da dikkate alarak üyeliğe büyük önem veriyor. Partinin TBMM Başkan adayı da olan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun verdiği bilgiye göre partinin üye hedefi 5 milyon. Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin üye sayısı bile 1 milyon 200 bin civarında olduğu dikkate alındığında, oldukça iddialı olan bu rakama ulaşmanın kolay olmadığına dikkat çekiliyor. Bu konuda düşünülen formül ise “sembolik” üyelik ücreti ve formalitenin mümkün olduğunca azaltılması. Edinilen bilgiye göre parti yönetimi 10 lira gibi bir üyelik ücreti talep edecek. Bu kaynak, partinin en önemli gelir kaynağı da olacak.

ŞAİBEYE ÖNLEM

Üye kaydına başlanmasının ardından başta MHP olmak üzere diğer partilerden, İYİ Parti'ye katılım için istifaların artacağı beklentisini dile getiriyor. Parti yönetiminden bir kaynak, “üye kaydı başladığı anda, toplu istifalar yaşanacak” iddiasını da dile getiriyor. Ancak, özellikle iktidara yakın kesimlerin “en küçük açıkta” üzerlerine hücum edeceği gerekçesiyle, üye kaydı yapılırken, ince elenip sık dokunacağı belirtiliyor. Buna önlem olarak da, herhangi bir partinin “yönetim” kademelerinden istifa etmiş isimler için hemen üye kaydı yapılmaması formülü üzerinde duruluyor. Özellikle “FETÖ’cü” geçmişi olan, ya da akçalı işlerle ilgili şaimesi bulunanlara üyelik kapılarının tamamen kapalı olduğu vurgulanıyor.