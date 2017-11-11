Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
İYİ Parti Genel Merkez binası açıldı
İYİ Parti Genel Merkez binası açıldı
Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin Ankara'daki genel merkezi, binlerce partilinin katılımı ile açıldı.
11 Kasım 2017 Cumartesi 15:51
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İYİ Parti Genel Merkez binası açıldı
Erdoğan'dan çok sert "Ilımlı İslam" tepkisi
Lise müdürünün Atatürk rahatsızlığı… Şok sözler
Saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği sosyal medyada gündem oldu
TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın
Şemistan Alizamanlı'nın Atatürk için hazırladığı muhteşem eser
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk açılımı'
İlber Ortaylı: "Türk toplumundaki ebedi başbuğ imajı değiştirilemez!"
İstanbul'da bu sabah
AKP'li Bülent Tüfenkci'den terör açıklaması
Açığa alınan polisin aracından 1 ton 272 kilogram esrar çıktı
Koç'tan paylaşım rekorları kıran 10 Kasım reklam filmi
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
İYİ Parti binası açıldı: İşte, Meral Akşener'in makam odası
Yandaş medyada Atatürk açılımı
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti Genel Merkez Binası açıldı
Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye Geçti
Akşener: "Bu gücü heba etmeyelim!"
Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor...
İYİ Parti'de hazırlıklar tamam
Yılmaz Özdil: "Kalpak da takar bunlar..."
Suudi Arabistan Yemen'i vurdu
YÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarı
"Ucuz etin acısı sonra çıkar"
İYİ Parti sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk hamama gitti, verdiği bahşiş herkesi şaşırttı
Mustafa Tuna'ya Erdoğan'dan ilk talimat
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
İYİ Parti Genel Merkez Binası açıldı
Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye Geçti
Akşener: "Bu gücü heba etmeyelim!"
Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor...
İYİ Parti'de hazırlıklar tamam
Yılmaz Özdil: "Kalpak da takar bunlar..."
Suudi Arabistan Yemen'i vurdu
YÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarı
"Ucuz etin acısı sonra çıkar"
İYİ Parti sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk hamama gitti, verdiği bahşiş herkesi şaşırttı
Mustafa Tuna'ya Erdoğan'dan ilk talimat
Motorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktı
Atatürk skandalına TRT'den açıklama
Henri Barkey'e yakalama kararı
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.