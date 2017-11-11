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İYİ Parti Genel Merkez binası açıldı

İYİ Parti Genel Merkez binası açıldı
Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin Ankara'daki genel merkezi, binlerce partilinin katılımı ile açıldı.
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