İYİ Parti Genel Merkez Binası açılıyor (Canlı yayın)

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin Ankara'daki genel merkez binası binlerce partilinin katılımı ile açılıyor.

İYİ Parti'nin Ankara Çankaya'daki genel merkez binası açılış töreni partililerin katılımıyla başlıyor.

Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde'de bulunan Genel Merkez binasının açılış töreni miting havasında gerçekleşiyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmaları ile başlayacak.

İşte Akşener'in konuşması:

Sabrettiniz..Dişlerinizi sıktınız, sabrettiniz. Niye sabrettiniz biliyor musunuz? Türkiye’de iyi şeyler yapacağımıza, Türkiye’ye iyi geleceğimize inandınız. Allah sizden razı olsun. Sağolun.

Cenabı Hakka şükrediyorum. Bugünü bizi gösterdi. İyi parti Türkiye’ye geldi. 15 günlük partiyiz biz. 25 Ekim’de partimiz kuruldu. 29 Ekim’de herkes iyi oldu. Kimse hastalanmadı. Meğerse bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış. Anlamak için iyi partinin kurulması gerekiyormuş.

İyi partinin kuruluşu büyük bir hikayedir. Kuruluşunda emeği geçen herkesten tek tek teşekkür ediyorum. Eski il ve ilçe başkanlarımız burada… Divanımız burada. Kalbimize mıh gibi çakılmış, Türkiye’ye iyi şeyler yapacak el ele tutuşmuş gençler burada.

Cinsiyeti üzerinden yemediği hakaret kalmamış, 16 yıldır yetim Mustafa’yı büyütmüş Zübeyde Hanım’a küfredilmiş, iftiradan nasibini alanlardan biri de benim. Bu hakaret bir kadın haraketidir. Allah’ın sopası yok, İyi parti var.

Kadınları keşfettiler... Hatta Atatürk'ü keşfettiler.

Dediler ki iyi varsınız, iyi ki iyi partiyi kurdunuz. Türkiye’yi bölen, kavga ettiren dili yumuşuyor. Biz size şükran borçluyuz. Hele ki gençler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Dediler ki biz söz veriyoruz, size oy vereceğiz. Dedim ki yalan söylersiniz terlik atarım. Bir tanesi bağırdı, “lan aynı benim annem gibi” dedi.

İyi partiyi çok zor kurduk. Kuruculardan yer alan genç arkadaşlarımız işinden oldular. Hocalarımız üniversitelerden istifa ettiler. Sistem böyle işliyor. Ya onu işten atacaksın, ya da başına neler gelir. Bu partiyi arkadaşlarımızın böyle fedakarlıkları ile kurduk.

Biz yeni genel merkezimizi açtık. Kurulduk, bir hafta sonra Bitlis, Ahlat, Tatvan, Adilcevaz’a gittik. Konuştular, dinledik. Projemizi dinleye dinleye oluşturacağız. Bizden sonra AKP’nin ilgisini çekmiş Bitlis. Bir ev kiraladım.

İşsizlik birinci problem. Ben 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Oralarda fabrikalar yapılmış. Devasa binalar yapılmış. Emniyet binası güzel, belediye binası güzel, valilik güzel, posthane güzel…. Ama keşke oralara fabrikalar yaptırabilseydi.

Devlet doyuramadığını, o aileye ekmek veremediği için giyimi, gıdasını karşılamak zorundadır. O devlet iş imkanı yaratmak zorundadır. Kalkınmak için bunu yapmalısınız.

İstanbul’da sorun, Ankara’da sorun, Bitlis’te sorun büyük bir sorun var. Uyuşturucu ucuzluyorsa bilin ki yol veriliyordur.

Oturdunuz yerinizde kaldınız. Hadi bakalım ayakkabılar eskiyecek. Haftaya Edirne’de, ondan sonra Mardin’de, ondan sonra Artvin’de sokak sokak, şehir şehir gezeceğiz.

Adalet yaralıdır, kalkınma ortadan kalmıştır. Gemicikler, şirketler… Yahu nasıl bir şeydir bu? Böyle bir şey olabilir mi? Bir baltaya sahip olamamış çocuk, dünyanın en zenginleri arasına giriyor.