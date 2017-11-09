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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Göçen: Cumhuriyet'in değerlerini koruma yolundayız

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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Göçen: Cumhuriyet'in değerlerini koruma yolundayız
Partisiyle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Cumhuriyet'in değerlerini korumak için yola çıktıklarını söyledi.

İyi Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, tanışma toplantısı düzenledi.

Burada partisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Göçen, İYİ Parti'nin halk arasında hızla ivme kazandığını söyledi.

Partisinin nasıl bir yol izleyeceğine de değinen İl Başkanı Göçen, “İnsanlara umut olma yolunda yola çıktık. Ülkemizin her kesimini kucaklayacak bir yüreğe sahibiz. 8 ışıklı parti amblemi ile Türkiye aydınlanacak.

Görevi alır almaz İl Binası ve teşkilat kurma çalışmasına başladık. Bu oluşum süreci içerisinde de tüccar siyasete müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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