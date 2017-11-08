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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı istifa etti

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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı istifa etti
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na atanan Haluk Ulusoy sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemeyeceğini açıkladı.

İYİ Parti'nin Kocaeli kurucu İl Başkanı olarak yaklaşık 7 gün önce göreve getirilen işadamı Haluk Ulusoy istifa kararı aldı.

Ulusoy kısa sürede çok büyük bir teveccüh ve alaka gördüklerini ancak çalışma temposundan kaynaklı sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Bu sebeplerden dolayı il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Ulusoy şu açıklamayı yaptı:
 

“Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti’ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti.

Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da dün akşam sağlığım bu aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresibn önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır.

İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti İl Başkanlığı görevini bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

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