İYİ Parti korkuttu madenci kazandı

Partileri daha kurulmadan Meral Akşener ve arkadaşlarını engellemek için her yolu kullanan AKP iktidarı yandaş medya başta olmak üzere tetikçileri İYİ Parti kurulduktan sonra da engellemelerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Meral Akşener ve İYİ Parti'den çok fena halde korktuklarını delilli iki olay ile sizlere kanıtlayacağım.

İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde Pazartesi günü 19.40'da şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER, 7 Kasım Salı günü saat 11.00'de, Ankara'da saldırıya uğrayan gazilerimizi TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde, ziyaret edecek."

İde Pazartesi gecesi 23.40'da da şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti Milletvekilleri Ümit Özdağ, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok, Kurucular Kurulu üyelerimiz ile birlikte yarın saat 13.30'da, Zonguldak Taşkömürü İşletmeleri Karadon tesislerinde, özelleştirme planını protesto etmek için, 'Ocaktan çıkmama eylemi' yapan işçileri ziyaret edeceklerdir"

CNN TÜRK Televizyonunda Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge" canlı yayına Pazartesi akşamı 21.15'de canlı yayın konuğu idim ve bu iki açıklamayı saat 23.45'de gündeme getirip kamuoyuna duyurdum.

Salı sabahı 08.38'de Murat İde, "Zonguldak'taki maden işçileri ziyareti eylem sona erdiği için iptal edilmiştir" açıklaması gönderdi.

Zonguldak grevinin olayın perde arkasını araştırdığımda İYİ Parti'nin açıklaması sonrası iki bakanının harekete geçtiğini öğrendim.

Ayni gece yarısı Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına davet ettiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu üst düzey yetkilileri ile 2 bakanın da devreye girmesi sonucunda torba yasa tasarısındaki 58'nci maddeyle ilgili maden işçilerinin talepleri konusunda sabaha karşı 03.30'da anlaşma sağlandı.

İşte İYİ Parti korkusu böyle tescil oldu ve yüz binlerce maden işçisi de İYİ Parti'nin atmayı hedeflediği önemli bir adım sonrası haklarını kaybetmekten kurtuldular.

İkinci önemli konu ise Meral Akşener'in saldırıya uğrayan gazileri dün saat 11.00'de ziyaret etme kararı idi.

İYİ Parti korkusu burada da devreye girdi ve o saatte Cumhuriyet Savcısına ifadeye götürülme gibi bir gerekçe yaratılarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti iptal edildi.

Meral Akşener ve arkadaşlarına salon kiralamayan, otel verdirtmeyen, üstü üste haksız iftiralarla saldıranlar şimdi de bu iki olayda gösterdi ki İYİ Partiden fena halde korkuyorlar.