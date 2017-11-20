İYİ Parti Meclis'te
TBMM'nin resmi internet sitesindeki partilerin sandalye dağılımına ilişkin bölümde Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti de yer aldı.
İYİ Parti'nin kurulmasının ardından, 5 bağımsız milletvekilinin partiye katılmasıyla Meclis'te değişen sandalye dağılımı, Meclis'in internet sitesinde de yer aldı.
TBMM'nin resmi internet sitesindeki sandalye dağılımı bölümünde, AKP'nin 316, CHP'nin 131, HDP'nin 54, MHP'nin 36, İYİ Parti'nin 5 ve 1 bağımsız milletvekilinin yer aldığı belirtiliyor.
MECLİS'TEKİ İYİ PARTİLİ VEKİLLER
İYİ Parti'ye katılan vekiller şöyle:
Balıkesir Milletveki İsmail Ok,
Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ,
Isparta Milletvekili Nuri Okutan,
İzmir Milletvekili Aytun Çıray
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu.
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