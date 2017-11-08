İYİ Parti medyaya damgasını vurdu

MTM verilerine göre geçen ayın en çok konuşulan siyasi partisi “İYİ Parti” oldu.

Türk basınında görüntülü ve yazılı medya içeriklerinin düzenli analizlerini ve kayıtlarını tutan Medya Takip Merkezi (MTM), Ekim 2017’nin öne çıkanlarını yayınladı.

MTM’nin yayınladığı analizde siyasi partiler arasında en çok konuşulan partinin İYİ Parti olduğu ortaya çıktı.

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti, ekim ayı içerisinde toplam 7 bin 38 habere konu oldu. Çıkan haberlerin bin 338’i yazılı, 793’ü görsel, 4 bin 907’si ise internet medyasında yer aldı.

Siyasetçiler içerisinde en çok konuşulan isim ise Melih Gökçek oldu. Uzun yıllardan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bırakmak zorunda kalan Gökçek, toplam 14 bin 553 habere konu oldu.