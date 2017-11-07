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İYİ Parti Sakarya İl başkanı belli oldu

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İYİ Parti Sakarya İl başkanı belli oldu
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Dr. Hüsamettin Atasever getirildi.

İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki Divan Toplantısı’nın ardından Sakarya'da İl Başkanlığına Dr. Hüsamettin Atasever getirildi. 

DR.HÜSAMETTİN ATASEVER KİMDİR?

1954 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Hüsamettin Atasever, 1981 de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Moskova Kardiyoloji Center,Ankara Numune Hastanesi ve Sakarya Devlet Hastanesinde Kardiyolog olarak çalıştı. 2008 de emekli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Teşkilatında yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan Dr.Atasever iyi derecede Rusça ve İngilizce bilmektedir.

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