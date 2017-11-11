Bugün Genel Merkez binasının açılışı yapılan İYİ Parti, sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti'nin Genel Merkez binası resmen açıldı.

Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde'de bulunan binanın açılışına binlerce vatandaş katıldı.

Açılış töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması ile başladı.

Törende MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet takılırken, vatandaşların Akşener lehine slogan attığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Açılış töreninde yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşanırken, İYİ Parti sosyal medyada da gündem oldu.

İYİ Parti'ye destek veren binlerce sosyal medya kullanıcısı, attıkları destek tweetleri ile İYİ Parti'ye hastaginin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları: