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İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu

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İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 4 il başkanının daha atandığını açıkladı.

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; Ardahan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kurucu il başkanlarını açıkladı.

Aydın, atamaların ardından "İYİ Parti Türk milletine hizmet için zaman kaybetmeden teşkilatlanmasına devam ediyor. Bugün de tüzüğümüze uygun olarak Ardahan, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli kurucu il başkanlarımız atanmıştır. Her birine sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'ın açıklamasına göre yeni atanan 4 il başkanı şöyle:

Ardahan - Taşkın Polat

Edirne - Mete Türkay

Tekirdağ - Seval Erkan

Kırklareli - Savaş Çekinmez

 

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