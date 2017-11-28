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İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu!

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İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 4 il başkanının daha atandığını açıkladı.

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; Çanakkale, Düzce, Kütahya ve Zonguldak'ın kurucu il başkanlarını açıkladı.

Aydın, atamaların ardından "Görevlendirilen 4 kurucu il başkanımızla birlikte, bugüne kadar görevlendirilen toplam İYİ Parti kurucu il başkanı sayısı 65'e yükselmiştir. Görevlendirilen kurucu il başkanlarımıza ve teşkilatta görev alan bütün arkadaşlarımıza ülkemize ve milletimize hizmet yolunda üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'ın açıklamasına göre yeni atanan 4 il başkanı şöyle:

İrfan Dehmen - Çanakkale 

Ercan Katırcıoğlu - Düzce 

Hürdoğan Çelik - Kütahya

Ragıp Bayraktar - Zonguldak

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