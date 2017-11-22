İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 5 il başkanının daha atandığını açıkladı.

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'de 5 il başkanı daha belli oldu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; Antalya, Bartın, Karabük, Konya ve Muğla'nın kurucu il başkanlarını açıkladı.

Atamaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "Antalya, Bartın, Karabük, Konya ve Muğla il başkanlarımız da yapılan çalışmalar ve Genel Başkanımızın takdirleriyle görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bütün kurucu il başkanlarımıza ve teşkilatlarımızda görev alacak bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'ın açıklamasına göre yeni atanan 5 il başkanı şöyle:

Antalya - Nizamettin Sağır

Bartın - Mehmet Yolcu

Karabük - Dursun Altıparmak

Konya - Orhan Tulukçu

Muğla - İncilay Gezgin Şekerdağ