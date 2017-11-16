İYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli oldu
İYİ Parti'de 8 il teşkilata kurucu başkan atandı. Son atamalarla kurulan teşkilat sayısı 52'ye ulaştı.
İYİ Parti'nin teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesaplarından 8 ile kurucu il başkanı atandığını duyurdu.
Açıklanan iller ve başkanları şu şekilde:
Etiketler: iyi parti, koray aydın, il başkanları, kim olacak?
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.