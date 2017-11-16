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İYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli oldu

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İYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli oldu
İYİ Parti'de 8 il teşkilata kurucu başkan atandı. Son atamalarla kurulan teşkilat sayısı 52'ye ulaştı.

İYİ Parti'nin teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesaplarından 8 ile kurucu il başkanı atandığını duyurdu.

Açıklanan iller ve başkanları şu şekilde:

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