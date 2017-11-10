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İYİ Parti'de 9 il başkanı daha belli oldu

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İYİ Parti'de 9 il başkanı daha belli oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 9 il başkanının daha belli olduğunu açıkladı.

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti, geçtiğimiz günlerde 30 il başkanını açıklamıştı.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 9 il başkanının daha atandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "İYİ Partimizin 9 kurucu il başkanı daha atanmıştır. Görevlendirilen tüm il başkanlarına üstün başarılar diler, kendilerine ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

İşte atanan başkanlar:

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