İYİ Parti'de 9 il başkanı daha belli oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 9 il başkanının daha belli olduğunu açıkladı.
Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti, geçtiğimiz günlerde 30 il başkanını açıklamıştı.
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 9 il başkanının daha atandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "İYİ Partimizin 9 kurucu il başkanı daha atanmıştır. Görevlendirilen tüm il başkanlarına üstün başarılar diler, kendilerine ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.
İşte atanan başkanlar:
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