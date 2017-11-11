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İYİ Parti'de hazırlıklar tamam

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İYİ Parti'de hazırlıklar tamam
Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin Genel Merkez binasında son hazırlıklar tamamlandı, açılış öncesi ilk kareler gelmeye başladı.

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin uzunca bir süredir hazırlıkları devam eden Genel Merkez binası Ankara’da hizmete açılıyor. Akşener ve parti üyelerinin hazır bulunacağı açılış öncesi İYİ Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesindeki genel merkezin önünden ilk kareler gelmeye başladı.

 GENEL MERKEZ BİNASINA TÜRK  BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ 

Açılış töreni için genel merkez binası önüne dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Parti genel merkezinin etrafı İYİ Parti bayraklarıyla donatıldı.

İYİ Parti'nin Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde’de bulunan Genel Merkez binasının açılış töreni saat 13.00’da başlayacak.

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