İYİ Parti'de sıradaki durak Mardin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları, 25 Kasım'da Mardinlilerle bir araya gelecek.
Yurt içi ziyaretlere Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde başlayan İYİ Parti'nin ikinci durağı Edirne olmuştu.
Serhat şehrinde yoğun ilgiyle karşılanan İYİ Parti'nin bir sonraki durağı Mardin olacak.
Genel Başkan Meral Akşener, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve kurucu üyeler 25 Kasım Cumartesi günü Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelecek.
İYİ Parti'nin Mardin programı şu şekilde olacak:
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