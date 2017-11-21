Bugünkü YENİÇAĞ »

İYİ Parti'de sıradaki durak Mardin

»
İYİ Parti'de sıradaki durak Mardin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları, 25 Kasım'da Mardinlilerle bir araya gelecek.

Yurt içi ziyaretlere Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde başlayan İYİ Parti'nin ikinci durağı Edirne olmuştu.

Serhat şehrinde yoğun ilgiyle karşılanan İYİ Parti'nin bir sonraki durağı Mardin olacak.

Genel Başkan Meral Akşener, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve kurucu üyeler 25 Kasım Cumartesi günü Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

İYİ Parti'nin Mardin programı şu şekilde olacak:

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de sıradaki durak MardinİYİ Parti'de sıradaki durak MardinİBB Meclis toplantısında CHP'liler salonu terk ettiİBB Meclis toplantısında CHP'liler salonu terk ettiiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduHDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyorHDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyorMHP Bodrum'da 250 istifaMHP Bodrum'da 250 istifaİYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepkiİYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepkiKılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıAytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Aytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti