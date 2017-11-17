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İYİ Parti'den hükümete NATO çağrısı

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İYİ Parti'den hükümete NATO çağrısı
İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından, hükümete NATO'yla ilgili çağrıda bulunuldu.

İYİ Parti'den NATO'da yaşanan skandalla ilgili açıklama geldi.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, hükümete "NATO durması gereken noktaya geri çekilmelidir" çağrısında bulunulurken, NATO'nun kaostan düzen çıkartmaya çalıştığı ifade edildi.

İYİ Parti'den yapılan NATO açıklaması şöyle:

Bugün ortaya çıkan mesele de göstermiştir ki güç dengeleri üzerine oturması gereken NATO, kendi kendini dizginleme sıkıntısı yaşamakta, kaostan düzen çıkartmaya çalışmaktadır.

Askerî olarak ittifak içinde olduğumuz NATO’yla felsefî olarak ihtilaf içine düştüğümüze göre NATO durması gereken noktaya geri çekilmelidir.

Türkiye bugün de zaaf zannedilen tarafının kudret olduğunu gösterebilecek vasıftadır. Türkiye aynı senaryonun farklı aktörlerle oynanmasına izin vermeyecektir.

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