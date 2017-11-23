İYİ Parti'den Malatya açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Çıray, Malatya'da Paşa Köşkü Mahallesi’nde Alevi vatandaşlara ait 13 evin işaretlenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Malatya'da alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, teşhir girişiminin aynı bölgede geçmiş yıllarda da yaşandığına dikkat çekerek, bu olayların Türkiye’nin huzurunu hedef alacak gerginliklere yol açabileceğini ifade etti.

Çıray, şöyle devam etti:

“Mezhep ve etnik köken üzerinden siyaset yapmak gibi kötü bir alışkanlığın olduğu Türkiye’de, böylesi eylemler toplumsal huzuru hedef alan karanlık tezgahlardır.

Alevi vatandaşlarımız arasında tedirginlik yaratan ve Türkiye’de karanlık oyunları yeniden sahneye sürmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürecek bu tip davranışlar, dikkatle takip edilmelidir.

Yakın tarihimizin ibret dolu tecrübeleri göstermiştir ki, Türkiye hakkında hesap yapan güçler, her defasında mezhep kartını öne sürmektedir.

Dış ilişkilerde, AKP iktidarının, bölgesel sorunlara mezhepler üzerinden yaklaşmasının faturasını ödediğimiz şu günlerde, içeride de benzer bir oyun peşinde olunup olunmadığı ortaya çıkarılmalıdır.

Bu konuda tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyor, Alevi vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz.

İçişleri Bakanlığı’nın da, tüm güvenlik birimleri ile konuyu takip etmesini ve sorumluları bir an önce yakalayarak, adaletin önüne çıkarmasını bekliyoruz.

İYİ Parti, Türkiye’yi hedef alan bu tür tezgahları takip etmeye ve bozmaya kararlıdır.

Yeter ki Türk Milleti, kendi aziz parçası olan, her inanç ve düşüncedeki vatandaşlarının birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı asla kaybetmesin.. Birbirlerine duydukları iyi duyguları pekiştirip, güçlendirsin.”