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İYİ Parti'den 'Mısır' açıklaması

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İYİ Parti'den 'Mısır' açıklaması
İYİ Parti'den Mısır'da yaşanan ve 235 kişinin hayatını kaybettiği terör olayıyla ilgili açıklama geldi.

Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ravza camisi yakınında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 235 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı. 

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, Mısır'da meydana gelen terör saldırısının ardından parti adına açıklama yaptı.

"Mısır'daki terör saldırısını kınıyoruz" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Mısır'ın Ariş kentinde Cuma Namazı sırasında camide ibadet edenlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Terör bir insanlık suçudur. 

Dünyanın neresinde ve hangi gerekçeyle olursa olsun tüm terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz."

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